Tekirdağ Sahilinde Ölü Yunus Bulundu

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Süleymanpaşa sahil bandında sabah saatlerinde yürüyüş yapan vatandaşlar, kıyıya vurmuş bir yunus balığını fark etti. Durumu yetkililere bildiren vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve belediye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, kıyıya vuran yunus üzerinde inceleme yaptı. Yapılan kontrollerin ardından ölü yunus, belediye ekipleri tarafından sahilden kaldırıldı.

Yunusun ölüm nedenine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken, bölgede benzer durumlara karşı dikkatli olunması yönünde uyarılar yapıldı.

Kaynak: İHA