Tekirdağ Sahil Bir Anda Kızıla Büründü, Dikkat Çeken Görüntüler

Bu doğa olayı, yerli halkın ilgisini çekerken, fırtına kıyıdaki teknelerin denize açılmasına da engel oldu.

Özellikle büyük yük gemileri Marmara Denizi'nin Tekirdağ açıklarında demirlerken, balıkçı tekneleri şiddetli poyrazın getirdiği dalga yüksekliği ve güvenlik gerekçesiyle limanda bekletildi.

Fırtınanın yarın da etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA