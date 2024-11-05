Tekirdağ Sahil Bir Anda Kızıla Büründü, Dikkat Çeken Görüntüler
Tekirdağ'da günlerdi etkisini sürdüren poyraz fırtınası, kıyılarda dikkat çekici görüntüler yarattı. Rüzgârın etkisiyle sahile vuran kızıl yosunlar, bölgede yer yer geniş alanları kapladı.
Bu doğa olayı, yerli halkın ilgisini çekerken, fırtına kıyıdaki teknelerin denize açılmasına da engel oldu.
Özellikle büyük yük gemileri Marmara Denizi'nin Tekirdağ açıklarında demirlerken, balıkçı tekneleri şiddetli poyrazın getirdiği dalga yüksekliği ve güvenlik gerekçesiyle limanda bekletildi.
Fırtınanın yarın da etkisini sürdürmesi bekleniyor.
Kaynak: İHA
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