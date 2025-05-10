Tekirdağ Kıyılarında Nadir Görülen Su Samuru

Tekirdağ’da Marmara Denizi kıyısında nadir görülen bir su samuru, vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Su samurunun denizdeki hareketleri ilgi çekti.

Tekirdağ Kıyılarında Nadir Görülen Su Samuru

Marmara Denizi’nin Tekirdağ kıyılarında, 10 Mayıs 2025 tarihinde dikkat çeken bir doğa olayı yaşandı. Sahilde yürüyüş yapan bir vatandaş, kıyıya yakın bir noktada yüzen bir su samurunu fark ederek cep telefonuyla görüntüledi. Videoda, su samurunun yüzeyde süzüldüğü, zaman zaman dalarak ilerlediği ve çevresini dikkatle incelediği anlar yer aldı. Bir süre denizde hareket eden su samuru, daha sonra açık sulara yönelerek gözden kayboldu.

Doğal yaşamın önemli bir parçası olan su samurlarının Tekirdağ kıyılarında nadiren görülmesi, bölge sakinlerinin ilgisini çekti. Görüntüler, sosyal medyada paylaşılmasının ardından çevre ve doğa severler tarafından büyük beğeni topladı. Uzmanlar, su samurlarının temiz su kaynaklarına ve sağlıklı ekosistemlere işaret ettiğini belirterek, bu tür gözlemlerin bölgedeki doğal yaşamın korunması açısından umut verici olduğunu ifade etti.

Kaynak: İHA

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