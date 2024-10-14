Tekirdağ Barosu Başkanını Seçti

Tekirdağ Barosu’nun 36. Olağan Genel Kurulu'nda yapılan seçimlerde mevcut başkan Av. Egemen Gürcün 403 oy alarak yeniden baro başkanlığına seçildi.

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Tekirdağ Barosu Başkanını Seçti

Tekirdağ Barosu’nun 36. Olağan Genel Kurulu’nda baro başkanlığı için Av. Fırat Uysalcan ve Av. Egemen Gürcün yarıştı. Genel Kurul'da, Av. Egemen Gürcün 403 oy, Av. Fırat Uysalcan ise 391 oy aldı. Resmi olmayan sonuçlara göre Gürcün yeniden baro başkanı seçildi. Seçim sonuçlarına göre yeniden güven tazeleyen Gürcün, meslektaşlarına hitaben yaptığı konuşmada, adalet ve hukukun üstünlüğü için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Gürcün, seçim sonuçlarının ardından yaptığı açıklamada, “Bu güven tazeleme süreci, avukatlık camiamızın birlikteliğinin ve dayanışmasının bir göstergesidir. Hep birlikte daha güçlü bir baro için mücadele edeceğiz” dedi. Ayrıca, genel kurulda dile getirilen tüm yorum ve eleştirilerin dikkate alınacağını vurgulayarak, meslektaşlarına daha iyi hizmet verebilmek adına en kısa zamanda gerekli adımların atılacağını ifade etti.

Yeniden başkanlık görevine getirilen Av. Egemen Gürcün, Tekirdağ Barosu’nu daha ileri taşımak amacıyla çalışmalara hızla başlayacağını açıkladı.

Kaynak: İHA

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