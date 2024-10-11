Tavas Belediye Başkanı Daha Güzel Bir Tavas için Çalıştıklarını Söyledi

Denizli’de Tavas İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinliğine katılan Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, “Daha güzel bir Tavas için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.



Tavas İlçe Müftülüğü tarafından Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında düzenlenen program, geniş bir katılımla gerçekleşti. Programda, Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık’ın yanı sıra, emekli müftüler, imam hatipler, Kur’an kursu hocaları ve müezzin kayyımlar yer aldı. İlçedeki din görevlileri, yılların birikimini paylaşarak anlamlı bir buluşmaya imza attı.



Emekli Müftü Mustafa Ali Mulcar ve diğer emekli din görevlileri de programda tecrübe paylaşımında bulundu. Din görevlilerinin yıllar içinde edindikleri deneyimler, meslektaşlarına yol gösterici nitelikteydi. Genç imam hatipler ve Kur’an kursu hocaları, bu bilgileri dikkatle dinleyerek kendi görevlerine yönelik önemli tecrübeler edindi. Program yapılan tecrübe paylaşımlarının ardından sunulan ikramlarla devam etti. Misafirler, ikramlar eşliğinde sohbet etme fırsatı buldu.



Programın önemli konuklarından birisi olan Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, anlamlı bir etkinlikte din görevlileriyle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Tatık, toplumun her kesimiyle iletişimde kalmayı önemsediklerini belirterek, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı. Din görevlilerinin toplumdaki rolüne dikkat çeken Başkan Tatık, "Her zaman toplumun farklı kesimleriyle bir arada olmaya gayret ediyoruz. Bugün de din görevlilerimizle bir aradayız. Tavas’ı daha yaşanabilir bir ilçe haline getirmek için çalışmayı sürdüreceğiz. Daha güzel bir Tavas için birlikte mücadele edeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA