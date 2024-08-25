Taşma Noktasına Gelen Terme Çayı Tedirgin Etti

Samsun'da şiddetli yağış sonrası Terme Çayı taşma noktasına geldi. Vatandaşlar özellikle Temmuz ve Eylül aylarındaki şiddetli yağışlar sonrasında taşan Terme Çayı çevresinde yükselen su seviyesini tedirginlikle izledi.

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Taşma Noktasına Gelen Terme Çayı Tedirgin Etti

Samsun’un Terme ilçesinde etkili olan sağanak sonrası Terme Çayı taşma noktasına geldi, vatandaşları tedirgin etti.

Meteoroloji ve AFAD’ın Samsun için turuncu kodlu uyarısının ardından beklenen kuvvetli yağış etkili oldu. Samsun’un Terme ve Salıpazarı ilçelerinde de gece saatlerinden sabahın erken saatlerine kadar aralıklarla etkisini gösteren şiddetli yağışlar sonrası Terme Çayı taşma noktasına geldi.

Vatandaşlar özellikle Temmuz ve Eylül aylarındaki şiddetli yağışlar sonrasında taşan Terme Çayı çevresinde yükselen su seviyesini tedirginlikle izlediler. Sağanak yağış sonrası belediye ekiplerinin bölgede teyakkuzda olduğunu belirten Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, “Meteoroloji tarafından yapılan turuncu kodlu uyarı sonrası ekiplerimizle beraber sahada teyakkuz halindeyiz. Şuana kadar hiçbir can ve mal kaybı yaşanmadı. DSİ tarafından çalışmaları devam eden Terme Çayı genişletme projesinin önemini bir kez daha görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Sağanak yağış sonrası bazı bölgelerdeki tarım arazileri sular altında kalırken, esnaflar ise işyerlerinde su taşkınına nöbet tuttu.

Kaynak: İHA

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