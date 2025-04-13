Taşköprü Sarımsağı İçin Alarm

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, görevde bulunduğu bir yıllık süresini değerlendirdi. Taşköprü Belediyesi Toplan Salonunda gerçekleştirilen toplantıda şu ana kadar yapılan çalışmalarla bundan sonra yapılacak yeni yatırımlar hakkında bilgilendirmede bulunan Başkan Arslan, geride bırakılan bir yılın, halkla omuz omuza sürdürülen bir hizmet yolculuğu olduğunu belirterek, "Kıymetli hemşehrilerimizin teveccühüyle başladığımız bu yolda, sizlerle birlikte Taşköprü’nün çehresini değiştirmek için gece gündüz çalıştık. Geride kalan süreçte tamamladığımız projeleri ve devam eden yatırımları sizlerle paylaşmak bizim için gurur vericidir" dedi.

Taşköprü sarımsağıyla ilgili önemli bir sorunu daha çözeceklerini vurgulayan Arslan, şunları kaydetti:

"Ülkemizin ve bizlerin en önemli gelir kaynağı olan sarımsağın önemli bir sorunu var. Sarımsak fire verdiğinde çok büyük kaybımız oluyor ve yüzde 30’ları aşan fire veriyoruz. Yani 10 bin ton sarımsaktan 3 bin tonu fire olarak uçuyor.

Dolayısıyla bunun çözümü soğuk hava deposu ve bizim en büyük rakibimiz olan Araban sarımsağıdır. Araban’da özel girişimcilerin başarılı çalışmalarıyla adamlar bizlerden daha fazla girişimci. Soğuk hava depo meselesini çözmüşler. Bizim sarımsağımızdan daha az kaliteli olduğu halde sezonun bitim noktasında soğuk hava deposundan çıkartıyorlar. Bizim ürün 60 liraya satılırken geçtiğimiz dönemde almıyorlardı. Sarımsak üretimi yapan arkadaşlarla yaptığımız görüşmeler neticesinde söylüyorum bunu. Bizim 60 liraya ürünümüzü almıyorlar.

Özellikle örneğin İtalyanlar 60 TL’ye bizim ürünümüzü almıyorlar ama 120 liraya gidip Araban’ın sarımsağını alıyorlar. Neden diye sorduğumuzda bizim sarımsağımızın içinde yeşillenme başlıyor, yeşillenme başlayınca bunu vatandaş istemiyor ama soğuk hava deposundan çıkan taş gibi tarladan getirdiğini koyduğun şekliyle duruyor. Dolayısıyla bize acilen soğuk hava deposu lazım. Bunu biz Tarım Bakanlığı nezdinde ayrıca girişimlerde bulunuyoruz ama şu anda yeni bir proje hazırlattım. Taşköprü Belediyesi olarak soğuk hava deposunun yanına yine güneş enerjisi üreteceğimiz bir alan oluşturacağız."

Kaynak: İHA