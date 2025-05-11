Tarlaya Gitmek İçin Evden Çıktı Ölüsü Bulundu

Aydın’ın Çine ilçesinde tarlaya gitmek için evden çıkan ve kendisinden haber alınamayan 65 yaşındaki Önel Kasap, tarlada ölü olarak bulundu.

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Tarlaya Gitmek İçin Evden Çıktı Ölüsü Bulundu

Olay, Çine ilçesi Evciler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarlaya giden 65 yaşındaki Önel Kasap’tan ailesi bir süre sonra haber alamadı. Ulaşılamayan Kasap için endişelenen yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

O esnada babasını aramaya çıkan Kamil Kasap, tarlada hareketsiz bir şekilde yatan biri olduğunu fark etti. Yanına gittiğinde şahsın babası olduğunu ve nefes almadığını gördü.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Kasap’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kasap’ın ani ölümü ailesi ve sevenlerini yasa boğarken, kalp ve şeker hastası olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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