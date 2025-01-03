Tarlaya Giren Otomobil Ağaçlara Çarptı! Araçtan Fırlayan Yolcu Hayatını Kaybetti

Kütahya'da bir araç tarlaya girerek ağaçlara çarptı. Otomobilden fırlayarak toprak zemine düşen 31 yaşındaki Oğuzhan Gündüz hayatını kaybetti, sürücü ise yaralandı.

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Tarlaya Giren Otomobil Ağaçlara Çarptı! Araçtan Fırlayan Yolcu Hayatını Kaybetti

Kütahya-Tavşanlı kara yolu 15'inci kilometresinde bir trafik kazası meydana geldi. Tavşanlı'ya giden Mustafa Demirci'nin (31) kullandığı otomobil, kontrolden yolun sağındaki tarlaya girdi. Bu sırada ağaçlara otomobilde yolcu olan Oğuzhan Gündüz (31), araçtan fırlayarak toprak zemine düştü.

Tarlaya Giren Otomobil Ağaçlara Çarptı! Araçtan Fırlayan Yolcu Hayatını Kaybetti - Resim : 1

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gündüz’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Araç sürücüsü Demirci ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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Kütahya Trafik kazası
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