Tarladaki Ürünü Korumak İçin 24 Saat Nöbet Tutuyorlar

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde ayçiçeği ekili alanlara zarar veren domuz sürülerinden ürünlerini korumak isteyen çiftçiler, tarlalarının kenarlarına domuz teli çektirmelerine rağmen domuz sürülerinin ekili alanlara zarar vermesine engel olamadıklarını belirtti. Yıl boyu büyük emeklerle yetiştirdikleri ürünlerin yükselen maliyetler yüzünden para etmediğini vurgulayan çiftçiler, domuz sürülerinin zarar vermesini önlemek için tarlada özellikle gece sabaha kadar nöbet tutmak zorunda kaldıklarını belirtti.

"GECELERİ NÖBET TUTUYORUZ"

Yozgat’ın Yerköy ilçesi Yamuklar köyünden çiftçi Nusret Arslan, sabaha kadar tarlada nöbet tuttuğunu ama yine de domuzların ayçiçeği tarlasına zarar verdiğini söyledi. Domuz sürüsünün geçtiği alanlarda zarar gören ürününü gösteren Arslan, şöyle konuştu:

“Gördüğünüz tarlanın sahibiyim. Tarlada büyük zararlarım var, domuz sürüsünden dolayı. İki üç senedir biz bu domuzlarla uğraşıyoruz. Geceleri nöbet tutuyoruz ama hiçbir faydamız yoktur. Mahsul para etmiyor zaten. Geçen sene 30 liraya sattığımız çekirdeğe bu sene 30 lira, 35 lira diyorlar. Aynı böyle zararımız var, domuzlardan dolayı. Devletimizden destek istiyoruz, sürek avı istiyoruz. Ekeceğimiz mahsullere de aynı şekil zarar verecek, sürekli bizi zararla uğraştırıyor. Bundan mustaribiz, 10-15 köy var yaklaşık. Sadece bir köy, iki köyle alakalı bir şey değil, bayağı bir büyük alan. Rahatlıkla 40- 50 kilometrelik bir alana zarar veriyor. Herkesin mustarip, bütün çiftçilerimiz mustarip.”

“ÜRÜNLERİMİZİ SATIP SATMAYACAĞIMIZ BELLİ DEĞİL”

Çiftçi Nusret Arslan, “Geçen senelerde yaptığımız maliyetler şimdi iki katına çıktı ama ürünlerimizi satıp satmayacağımız belli değil. Devlet bizi tüccarın eline bıraktı. Tüccar bizden alıyor, istediği fiyata satıyorlar. Biz bu şekilde mustaribiz. Zaten gördüğünüz gibi zararlarımız fazla. Çalışıyoruz, emek harcıyoruz ama emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Domuz teli dediğimiz tellerimize elektrik veriyoruz. Hiçbir şekilde ne domuzu korkutuyor ne kaçırıyor, hiçbir yararı yok. Domuzlar sürüsünden o kadar çok var ki, sürü sürü gezdiklerinden teller hiçbir faaliyet göstermemeye başladılar” dedi.

Kaynak: ANKA