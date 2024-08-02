Tariş'te Fason Üretim! Zeytinyağı Fabrikası İşçileri 53 Gündür Grevde

Arkas Holding’e bağlı Kristal Zeytinyağı Fabrikası’nın işçileri, grevdeki 53. gününe girdi. Toplu sözleşmede anlaşma sağlanamaması üzerine Bornova’daki fabrika önünde grev yapan işçiler, rahat bir şekilde geçinebileceği bir ücret politikasının belirlenmesini istiyor.

FASON ÜRETİM BELGELENDİ

86 işçinin direnişi devam ederken, fabrika yönetiminin “fason” üretim yaptığı iddia edildi. Bu iddialar üzerine Karşıyaka 2. İş Mahkemesi’nin kararıyla Tariş’te delil tespiti yapıldı. Tariş’te fason üretim yapıldığı belgelenirken, işçiler bu duruma sert tepki gösterdi.

'ARKADAŞLARIMIZIN EMEĞİNİ SÖMÜRÜYOR'

Tek Gıda İş Sendikası İzmir 3 No’lu Şube Başkanı Latif Gökçay, yasak olmasına rağmen yapılan fason üretim ile suç işlendiğini söyledi. Gökçay, hukuki sürecin devam ettiğini ifade ederek, bilirkişi raporunu beklediklerini dile getirdi. Bu durumun grev kırıcılığına girdiğini dile getiren Latif Gökçay şunları kaydetti:

“Çiğli Organize’de bulunan Tariş Zeytinyağı’nda, Kristal Yağ etiketli fason üretim yapıldığını duyduk. Karşıyaka 2. İş Mahkemesi’nin kararıyla, denetim yapıldı ve ne yazık ki fason üretim tespit edildi. Şuanda hukuki süreç devam ediyor. Bilirkişi raporu henüz çıkmadı. Rapor çıktıktan sonra da hukuki sürecimiz başlayacak. Tariş şuanda çalışan arkadaşlarımızın emeğini sömürüyor. Çalışan arkadaşlarımızın çocuğunun rızkını gasp ediyor. Tariş, köylüden kurulan, çiftçiden kurulan bir kooperatif. Bu emek sömürüsüne ortak olmaması lazım. Yasak olduğu halde Tariş buna çanak tutuyor. Biz hukuki işlemlerimizi yaptık, yine yapacağız. Tarih bunu affetmeyecektir."

Kaynak: İHA