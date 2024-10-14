Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden Balıkçılara Denetim

Kırklareli'nde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri baraj gölü civarında bulunan balıkçıları denetledi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden Balıkçılara Denetim

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Kofçaz ilçesinde baraj gölünde denetim yaptı. Amatör balıkçıların evraklarını ve oltalara taktıkları yemleri kontrol eden ekipler uyarılarda bulundu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre su kaynaklarını ve balık popülasyonunu korumak amacıyla denetimlerin devam edeceği bildirdi.

Kaynak: İHA

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