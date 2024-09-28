Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hatay'da Narenciye Hasadında Sezon Açılışını Yaptı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çeşitli temaslarda ve incelemelerde bulunmak üzere Hatay'a geldi. Bakan Yumaklı, Dörtyol ilçesinde narenciye hasadının açılış törenine katılarak sezonun açılışını yaptı.

Bakan Yumaklı, portakal, mandalina, greyfurt, limon gibi narenciye ürünlerinin bu yılda en önemli ürünler arasında yer aldığını belirterek, geçtiğimiz yıl yaklaşık 8 milyon ton narenciye hasadı gerçekleştiğini bu yıl ise mevsim şartlarından ötürü bir miktar rekoltede düşüş beklediklerini belirtti. Yumaklı, "Narenciye üretimi özellikle bu bölge için, bizim ihracatımız için büyük bir önemi var. Ürünlerin ekonomik olarak daha katma değerde satılabilmesinin önündeki en önemli unsur bu ürünleri toplayıp, paketleyip pazarlara gereken zamanda ve soğuk zincir halkası içerisinde ulaşmasını sağlamak. Ben inanıyorum ki bu yıl geçtiğimiz yıl yaşanan sorunlar yaşanmayacak. Bakanlık olarak bu konuyla ilgili geçtiğimiz yıldan itibaren çeşitli çalıştaylar yaparak bazı tedbirler konusunda bazı kararlar aldık ve bunları uygulamaya koyuyoruz” dedi.

Bakan Yumaklı, "Bugün buradan ürünlerimiz temiz, taze ve kaliteli bir şekilde üretilerek başta Avrupa ve diğer ülkelere tüketicilerin raflarına ulaşıyor. Ancak, tarımsal sanayi kısmı da bizim için son derece önemli, dolayısıyla bu bölgede özellikle tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgeleri başta olmak üzere çok farklı yatırımlarında yapılasını sağlayacağız inşallah. Bu konuda sayın valimiz ve milletvekillerimizle bir çalışma yürütüyoruz. Sezonun bütün üreticilerimize, Hatay halkına ve ülkemizin tarımsal ekonomisine, sanayisine çok büyük değerler katmasını diliyorum" diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Dörtyol AKP İlçe Teşkilatının yeni merkezinin açılışına katıldı.

Kaynak: İHA