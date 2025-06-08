Tarihi Odunpazarı Evleri’nde Bayram Yoğunluğu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Eskişehir’in en turistik noktaları arasında yer alan Tarihi Odunpazarı Evleri bölgesi de bayram tatilinde ziyaretçi akınına uğradı. Tarihi bölgeyi ve müzeleri gezen turistler, kente özgü çibörek ve met helvası gibi lezzetleri deneyimledi.

Eskişehir’i daha yakından tanıma fırsatı bulan ve bolca fotoğraf çeken turistler, unutulmaz hatıralar biriktirdi.

Kaynak: İHA