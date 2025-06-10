Süt Ürünleri Deposunda Korkutan Alevler

Eskişehir'de bir süt ürünleri deposunda yangın çıktı. Dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Süt Ürünleri Deposunda Korkutan Alevler
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı 71 Evler Mahallesi Alpu Yolu Caddesi'nde faaliyet gösteren firmaya ait depoda, henüz belirlenemeyen nedenle paletlerin bulunduğu alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen 2 kişi, sağlık ekiplerince kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, söndürüldü.

Depoda hasara neden olan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

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