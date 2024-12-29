Sürücü Direksiyon Hakimiyetini Kaybetti; Otomobil Dereye Uçtu

Düzce’de yayladan dönen arazi aracı kontrolden çıkarak dereye uçtu. Kazada üç kişi yaralanırken, inceleme başlatıldı.

Sürücü Direksiyon Hakimiyetini Kaybetti; Otomobil Dereye Uçtu

Düzce’de yayladan dönen arazi aracı kaygan zeminde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Uğur Deresi'ne uçtu.

İNCELEME BAŞLATILDI

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar çevredeki vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada yaralanan S.D. (32), T.Y. (44) ve S.U. (32) hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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