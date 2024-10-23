Sürücü Direksiyon Hakimiyetini Kaybedince Otomobil Dereye Uçtu

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince otomobil dereye yuvarlandı.

Sürücü Direksiyon Hakimiyetini Kaybedince Otomobil Dereye Uçtu

Kaza, Kastamonu-Tosya karayolu Kaleyakası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.O. yönetimindeki 37 PH 116 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak dereye yuvarlandı. Kazada sürücü R.O. ile N.O. yaralandı.

Sürücü Direksiyon Hakimiyetini Kaybedince Otomobil Dereye Uçtu - Resim : 1

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından araçtan çıkartılan yaralılar, yapılan ilk müdahalelerinin ardından Tosya Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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