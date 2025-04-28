Şüpheli Araç Takibindeki İki Polis Kazada Yaralandı

Alınan bilgiye göre olay Kemal İbni Humam Caddesi üzerinde akşam saatlerinde yaşandı. F.D. isimli polis memuru ve ekip arkadaşı T.D;, F.D tarafından kullanılan motosikletle şüpheli bir aracı takip ederken aynı istikamette ilerlemekte olan H.H.Ö’nün kullandığı 32 LK 278 plakalı Fiat marka ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmadaki motosiklet üstündeki 2 polis memuru yaralandı. Yaralı memurlar ambulansla hastaneye kaldırılırken, yaralı memurların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA