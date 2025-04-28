Şüpheli Araç Takibindeki İki Polis Kazada Yaralandı

Sivas’ta şüpheli bir aracı takip eden motosikletli polis ekibi aynı istikamette gitmekte olan bir araçla çarpıştı. Kaza sonrası motosikletteki 2 polis yaralandı.

Şüpheli Araç Takibindeki İki Polis Kazada Yaralandı

Alınan bilgiye göre olay Kemal İbni Humam Caddesi üzerinde akşam saatlerinde yaşandı. F.D. isimli polis memuru ve ekip arkadaşı T.D;, F.D tarafından kullanılan motosikletle şüpheli bir aracı takip ederken aynı istikamette ilerlemekte olan H.H.Ö’nün kullandığı 32 LK 278 plakalı Fiat marka ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmadaki motosiklet üstündeki 2 polis memuru yaralandı. Yaralı memurlar ambulansla hastaneye kaldırılırken, yaralı memurların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA

Etiketler
Sivas Polis Trafik kazası
Kumru Yuva Yapınca İnşaata Ara Verdiler Kumru Yuva Yapınca İnşaata Ara Verdiler
Kırıkkale'de Bir Haftada 158 Kişiye Adli İşlem Kırıkkale'de Bir Haftada 158 Kişiye Adli İşlem
Manisa’da Onlarca Sikke Ele Geçirildi Manisa’da Onlarca Sikke Ele Geçirildi
GSM Operatörleri Yine Sınıfta Kaldı! İstanbul Depremiyle Kesilen Hatlar Sonrası O GSM Operatörü Abonelerini Hediyeye Boğdu GSM Operatörleri Yine Sınıfta Kaldı
Kırıkkale'de Kaçak İçki Operasyonu: 1 Gözaltı Kırıkkale'de Kaçak İçki Operasyonu: 1 Gözaltı
Tekirdağ'da Yaklaşık 29 Ton Kaçak İçki Ele Geçirildi Tekirdağ'da Yaklaşık 29 Ton Kaçak İçki Ele Geçirildi
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'de Konut Fiyatları Uçtu: Sadece Bir İlde Ev Fiyatı 2 Milyon TL'nin Altında Kaldı Türkiye'de Konut Fiyatları Uçtu: Sadece Bir İlde 2 Milyon TL'nin Altında Kaldı
Duyan Nüfus Müdürlüğü’ne Koşuyor: Geri Sayım Başladı! Tamamen Ücretsiz Oldu Duyan Nüfus Müdürlüğü’ne Koşuyor: Geri Sayım Başladı! Tamamen Ücretsiz Oldu
Ev Almak İsteyen Herkesi İlgilendiriyor! İslam Memiş Uyardı, Sakın Bundan Vazgeçmeyin Ev Almak İsteyen Herkesi İlgilendiriyor! İslam Memiş Uyardı, Sakın Bundan Vazgeçmeyin
Hasat 15 Gün Geç Başladı: Türkiye'nin Yükünü Çekiyor! Tarlada 80, Markette 130 Liradan Satılıyor Hasat 15 Gün Geç Başladı: Türkiye'nin Yükünü Çekiyor! Tarlada 80, Markette 130 Liradan Satılıyor
Hakan Kara: Hazır Olun Şimdi Başladı Hakan Kara: Hazır Olun Şimdi Başladı