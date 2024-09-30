Süphan Dağı Beyaza Büründü

Türkiye’nin en yüksek 3. dağı olan Süphan Dağı’nın zirvesi karla kaplandı. Görsel şölen görenleri büyüledi.

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Süphan Dağı Beyaza Büründü

Yaz aylarında dağcılar ve doğa tutkunlarının rotasında bulunan Süphan Dağı, Ağrı'nın Patnos, Bitlis'in Adilcevaz ile Muş'un Malazgirt ilçelerinin kesiştiği noktada yer alıyor.

Patnos ilçesinde aralıklarla etkili olan sağanak, Süphan Dağı'nın yükseklerinde yerini kara bıraktı.

Yağışla dağın zirvesi karla kaplandı. Görsel şölen görenleri büyüledi.

Kaynak: AA

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