Sultanhisar'da Ramazan Coşkusu Yaşandı

Ramazan ayının gelişini kutlamak ve Ramazan ruhunu hissetmek amacıyla düzenlenen 'Merhaba Ramazan' temalı etkinlik, Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş'in katılımıyla gerçekleşti. İlçenin yoğun ilgi gösterdiği konser, hem duygusal hem de huzur dolu anlara sahne oldu.

Kaymakam Ali Ekber Ateş, konser sonunda sahneye çıkarak düzenlenen organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti ve tüm ilçe halkına hayırlı bir Ramazan diledi.

Kaynak: İHA