Sultanbeyli'de Korkutan Kaza: Yaralılar Var

İstanbul Sultanbeyli'de bariyerlere çarpıp savrulan araç otomobille çarpıştı. Korkutan kazada 4 kişi yaralandı.

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Sultanbeyli'de Korkutan Kaza: Yaralılar Var
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Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönünde seyreden Şerif Ş'nin kullandığı 07 K 0750 plakalı otomobil, Sultanbeyli ayrımında bariyerlere çarpıp savruldu. Arkadan gelen Yasin T. yönetimindeki 34 PH 8302 plakalı hafif ticari araç da otomobile çarptı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada sürücüler Şerif Ş. ve Yasin T. ile araçlardaki Emine Y. ve Talha S. hafif yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Kaynak: AA

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