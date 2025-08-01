Sulama Kanalına Giren 18 Yaşındaki Genç Kayboldu

Şanlıurfa'da sulama kanalına giren 18 yaşındaki genç akıntıya kapılıp gözden kayboldu. Ekipler, bölgede arama kurtarma çalışması başlattı.

Sulama Kanalına Giren 18 Yaşındaki Genç Kayboldu
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Kırsal Anaz Mahallesi'nde sulama kanalına giren Ömer Demir (18) bir süre sonra akıntıya kapıldı.

Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler ile Büyükşehir Belediyesi Şanlıurfa Arama Kurtarma (ŞUAK), AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, bölgede arama kurtarma çalışması başlattı.

Kaynak: AA

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