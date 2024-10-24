Suç Örgütü Operasyonunda 11 Şüpheliden 9'u Tutuklandı

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şubesi ekiplerince 18- 20-22 Ekim tarihlerinde Halil Rıfat Paşa Caddesi'nde, Alpaslan Türkeş Bulvarı'nda, Eski Belediye Caddesi ve Akmescit Mahallesi'nde bulunan 4 ayrı iş yerini kurşunlayanların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, M.C.G, O.G, U.T, P.S, Y.İ.Ç, M.M.H, E.Ş, S.G, M.G, F.K. ve K.H. gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada 3 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 28 fişek ve 4 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.C.G, O.G, U.T, P.S, Y.İ.Ç, M.M.H, E.Ş, S.G, M.G, çıkarıldıkları hakimlikçe "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçundan tutuklandı. F.K. ve K.H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA