Sözlü Tartışmada Silahlar Konuştu: 3 Kişi Yaralandı

Bursa’nın Gemlik ilçesinde sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralanırken, canını kurtarmak isteyen bir vatandaş kahvehaneye sığındı.

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Sözlü Tartışmada Silahlar Konuştu: 3 Kişi Yaralandı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Eşref Dinçer Mahallesi Bayındır Sokak üzerinde meydana gelen olayda, 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple sözlü tartışma çıktı. Sözlü tartışma, kısa süre içerisinde kavgaya döndü.

Sözlü Tartışmada Silahlar Konuştu: 3 Kişi Yaralandı - Resim : 1Çıkan kavgada silahlar konuşurken olayda 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesini gerçekleştirdi. Öte yandan, çıkan silahlı kavgada bir şahıs canını kurtarmak için sokak üzerinde bulunan kahvehaneye sığındı.

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Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: Ajanslar

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