Soma'da Suç Örgütüne Eş Zamanlı Operasyon: 7 Şüpheli Tutuklandı

Manisa'nın Soma ilçesinde vatandaşları tehdit ederek haksız kazanç elde ettiği tespit edilen suç örgütüne eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden

Soma'da Suç Örgütüne Eş Zamanlı Operasyon: 7 Şüpheli Tutuklandı

Manisa'nın Soma ilçesinde vatandaşları tehditle haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen suç örgütüne yönelik yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan 9 kişiden 7'si sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Soma Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçu kapsamında Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü ilçede 13 ev ve bir işyerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

7 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında Soma'da korku ve şiddet üzerine bir yapı oluşturdukları ve vatandaşları tehdit ederek haksız kazanç sağlamaya çalıştıkları yönünde bilgiler tespit edilen 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin konut ve işyerlerinde yapılan aramalarda silah, uyuşturucu ve uyarıcı madde, belge ve dijital materyallere el konuldu.

Gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol hükümlerinin uygulanması şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

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