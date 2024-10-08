Söke Belediye Başkanı Arıkan, Günel ve Zencirci'yi Makamında Ağırladı

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Germencik Belediye Başkanı Burak Zenzirci ile birlikte Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan’ı makamında ziyaret etti.

Aynı zamanda Doğal Şehirler Birliği Başkanı olan Günel, ziyaret sırasında birliğin çalışmaları ve projeleri hakkında Başkan Arıkan’a bilgiler aktardı. Bilindiği gibi Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel geçtiğimiz Mayıs ayında Doğal Şehirler Birliği’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçilmişti.

Ziyaretin sonunda, Başkan Günel, Başkan Arıkan’a Doğal Şehirler Birliği’nin plaketini takdim etti. Başkan Arıkan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, hizmet anlamında iş birliğinin devam edeceğini belirtti.

Ziyarette belediye başkanları Arıkan, Günel ve Zenzirci, bölgesel projeler hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.

Kaynak: İHA