Söke Ahilerine Duygu Dolu Tören

Ahilerin duygusal anlar yaşadığı törende konuşan Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Muhammet Ali Künkcü, "Amacımız bu köklü mirası gelecek nesillere aktarmak" diyerek Ahilik geleneğinin önemini vurguladı.



Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında Söke Esnaf Odaları tarafından düzenlenen törende, Aydın’da yılın ahisi seçilen Lokantacılar Odası üyesi Aziz Düzgünel ile birlikte, odaları tarafından yılın ahisi seçilen esnaflar Burhan Küllüoğlu, Hasan Özkan, Arif Toklan, Mehmet But, Musa Kurum, İbrahim Durmaz, Yücel Atıl, Mustafa Eravcı ve Faruk Sayar’a protokol üyeleri ve oda başkanları tarafından şed kuşatıldı ve plaketleri verildi. Tören boyunca mutlulukları gözlerinden okunan ve gururla duygulanan ahiler, şed kuşatma ve ödül anlarında coşkulu anlar yaşadı. Yılın ahisi seçilmenin verdiği onurla sahnede yerlerini alan esnaflar, bu tarihi geleneğin bir parçası olmaktan dolayı büyük bir sevinç yaşadıklarını dile getirdi.



Törende konuşan AYESOB Başkanı Muhammet Ali Künkcü, Ahilik geleneğinin asırlardır esnaf ve sanatkarların temel dayanağı olduğunu belirterek, "Ahilik, Türk milletinin dürüstlüğünü, yardımlaşmasını ve meslek ahlakını temsil eden kutsal bir değerdir. Amacımız bu köklü mirası yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak. Ahilik Haftası’nı en içten dileklerimle kutluyor, birlik ve beraberlik içinde nice güzel yıllar diliyorum" dedi.



Söke Kaymakamı Ali Akça da törende yaptığı konuşmada, "Ahilik; ahlak, doğruluk, dürüstlük, paylaşmak, cömertlik ve insani değerlerle dolu bir sistemdir" ifadelerini kullandı.



Söke Mehmet Ali Akar Esnaf Odaları Hizmet Binası’nda gerçekleştirilen törene, Söke Kaymakamı Ali Akça, Belediye Başkan Yardımcıları Yağız Pullukçu ve Vural Tosun, Söke Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Yeliz Akkuş, Söke’deki esnaf odalarının başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: İHA