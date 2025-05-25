'Şok Trafik Uygulaması'ndan Geçemediler

Aydın'ın üç ilçesinde ekipler tarafından şok trafik denetimleri gerçekleştirildi. Denetimlerde 180 araç kontrol edilirken, 38 sürücüye işlem yapıldı.

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'Şok Trafik Uygulaması'ndan Geçemediler

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması tarafından trafik kazalarından kaynaklanan ölüm, yaralanmaları en aza indirmek ve trafik kurallarına uyulmasını sağlamak maksadıyla Bozdoğan, Germencik ve Efeler ilçelerinde 'Şok Trafik Uygulaması' gerçekleştirildi.

Denetim sonuçlarında,180 araç kontrol edilirken, 476 şahıs sorgulandı, 1 aranan şahıs yakalandı. Yapılan çalışmada 38 sürücüye işlem yapılarak 212 bin lira trafik cezası uygulandı.

Kaynak: İHA

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