Siverek'te Kahreden Olay! 6 Yaşındaki Çocuk Serinlemek için Girdiği Gölette Boğuldu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hayvan sulama göletine giren çocuk, boğularak hayatını kaybetti.

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Siverek'te Kahreden Olay! 6 Yaşındaki Çocuk Serinlemek için Girdiği Gölette Boğuldu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hayvan sulama göletine giren çocuk, hayatını kaybetti.
Kırsal Demirci Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde oynayan Musa Huz'un (6) olmadığını fark eden yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Huz'un yakınlardaki hayvan sulama göletine girdiğini belirleyen mahalle sakinleri, çevrede bulunan iş makinesiyle suyu boşalttı.

Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından çocuğun cesedi vatandaşlar tarafından göletten çıkarıldı.
Çocuğun cansız bedeni, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

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