Sivas'ta Yem Deposunda Büyük Yangın

Sivas'ta bir yem deposunda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler nedeniyle 20 bin balya saman kül oldu, iş makinesi yandı.

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Sivas'ta Yem Deposunda Büyük Yangın

Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Gürçayır beldesinde Ahmet Toy'a ait yem deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1000 metrekarelik alanda bulunan yem deposunda çıkan yangında 20 bin balya saman ve iş makinesi yandı.

İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangında, soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA

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