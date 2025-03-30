Sivas'ta Samanlık Alevler Teslim Oldu
Sivas'ta bir köyde bulunan samanlıkta yangın çıktı. Olayda maddi hasar meydana gelirken, inceleme başlatıldı.
Sivas merkeze bağlı İnceağa köyünde bir samanlıkta yangın çıktı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis Merkezi’ne bildirdi.
MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ
Olay yerine gelen Sivas Belediyesi stfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Samanlıkta maddi hasara yol açan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA