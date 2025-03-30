Sivas'ta Samanlık Alevler Teslim Oldu

Sivas'ta bir köyde bulunan samanlıkta yangın çıktı. Olayda maddi hasar meydana gelirken, inceleme başlatıldı.

Sivas'ta Samanlık Alevler Teslim Oldu

Sivas merkeze bağlı İnceağa köyünde bir samanlıkta yangın çıktı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis Merkezi’ne bildirdi.

MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Olay yerine gelen Sivas Belediyesi stfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Samanlıkta maddi hasara yol açan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Sivas Yangın
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