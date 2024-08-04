Sivas'ta Korkutan Alevler: Yüzlerce Dönüm Alana Yayıldı

Sivas’ın Gürün ilçesi kırsalında başlayan yangın şiddetli rüzgarın etkisiyle yayıldı. Yüzlerce dönüm alanda etkili olan alevleri kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Son Güncelleme:
Sivas'ta Korkutan Alevler: Yüzlerce Dönüm Alana Yayıldı

Sivas'ın Gürün ilçesi sınırları içerisinde bulunan Kazören yaylasında henüz tespit edilemeyen bir nedenle başladı. Rüzgar ve zeminde bulunan kuru otların etkisiyle hızla yayılan yangın yüzlerce dönüm alanda etkili oldu.

İLK MÜDAHALE KÖYLÜLERDEN

Yangına ilk müdahaleyi yakın köylerde bulunan köy sakinleri yaptı. Köy sakinleri traktörler ile yangının yayılmaması için toprağı sürdü. Ardından Orman ekipleri yangına müdahale etti. Yangından etkilenen alanda yaygın olarak arıcılık yapıldığı, çevre köylerin hayvanlarını atlattığı öğrenildi.

Yangının daha da yayılmasını önlemek için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Tekirdağ'da 3 Araç Birbirine Girdi: 5 Yaralı Tekirdağ'da 3 Araç Birbirine Girdi: 5 Yaralı
82 Yaşındaki Adam Evini Tamir Ederken Çatı İskelesinden Düştü 82 Yaşındaki Adam Evini Tamir Ederken Çatı İskelesinden Düştü
Torunlarını Kurtarmak İsterken Kendisi Boğularak Öldü Torunlarını Kurtarmak İsterken Kendisi Boğularak Öldü
Boğulma Tehlikesi Geçiren Torunlarını Kurtardı, Kendisi Gölde Kayboldu Boğulma Tehlikesi Geçiren Torunlarını Kurtardı, Kendisi Gölde Kayboldu
Türkiye'nin Diri Fay Haritası Güncellendi: İşte En Riskli Kentler! Türkiye'nin Diri Fay Haritası Güncellendi
Çiçek Dibine Dökülürse Çiçekleri Gürleştiriyor! Çiçekler Asla Solmuyor Çiçek Dibine Dökülürse Çiçekleri Gürleştiriyor! Çiçekler Asla Solmuyor
ÇOK OKUNANLAR
İş Bankası Promosyona Rekor Zam Yaptı: Ödeme Tutarı 54 Bin TL’ye Yükseltildi İş Bankası Promosyona Rekor Zam Yaptı: Ödeme Tutarı 54 Bin TL’ye Yükseltildi
CHP'li Melih Meriç'e Silahlı Saldırı! Mitingde Ateş Açıldı Köy Muhtarı 'Siyasiler Konuşmasın' Diyerek Silahına Sarıldı
Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'nde Tavan Çöktü, Bir Bebek Hayatını Kaybetti 45 Günde Atatürk Havalimanı'na Yapılan Hastane Bir Bebeğe Mezar Oldu!
Bu İllerde Yaşayanlar Dikkat! Meteoroloji Alarm Verdi; Çok Kuvvetli Geliyor Meteoroloji Alarm Verdi
Instagram Yasağında Ağır Fatura! Ümit Boyner'den İktidara Çok Sert Tepki Ümit Boyner'den İktidara Çok Sert Instagram Tepkisi