Sivas'ta Korkutan Alevler: Yüzlerce Dönüm Alana Yayıldı

Sivas'ın Gürün ilçesi sınırları içerisinde bulunan Kazören yaylasında henüz tespit edilemeyen bir nedenle başladı. Rüzgar ve zeminde bulunan kuru otların etkisiyle hızla yayılan yangın yüzlerce dönüm alanda etkili oldu.

İLK MÜDAHALE KÖYLÜLERDEN

Yangına ilk müdahaleyi yakın köylerde bulunan köy sakinleri yaptı. Köy sakinleri traktörler ile yangının yayılmaması için toprağı sürdü. Ardından Orman ekipleri yangına müdahale etti. Yangından etkilenen alanda yaygın olarak arıcılık yapıldığı, çevre köylerin hayvanlarını atlattığı öğrenildi.

Yangının daha da yayılmasını önlemek için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: İHA