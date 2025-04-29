Sivas’ta Konut Satışları Yüzde 4,3 Arttı

Sivas’ta 2025 yılının Ocak-Mart döneminde konut satışları, geçen yıla kıyasla artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2024’ün aynı döneminde 517 konut satılan kentte, bu yıl 539 konut yeni sahiplerini buldu. Bu, yaklaşık yüzde 4,3’lük bir artış anlamına geliyor.

Satışların detaylarına bakıldığında, 539 konutun 80’i ipotekli satışlardan, 459’u ise diğer satış türlerinden oluştu. TÜİK’in konutların satış durumuna göre paylaştığı istatistikler ise, bu dönemde satılan konutların 131’inin ilk el (sıfır) satış, 408’inin ise ikinci el satış olduğunu ortaya koydu.

Sivas’taki bu hareketlilik, kentin emlak piyasasında geçen yıla göre daha canlı bir dönem yaşandığını gösteriyor. Yetkililer, ekonomik koşullara rağmen talebin devam ettiğini ve özellikle ikinci el piyasasının güçlü seyrettiğini belirtti.

Kaynak: İHA