Sivas'ta Kaçak İçki Operasyonu! 50 Litre Ele Geçirildi

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında süren çalışmalarda kent merkezindeki bir iş yerinde kaçak ve sahte alkollü içki üretimi yapıldığı belirlendi.

Adli makamların talimatıyla iş yerine gerçekleştirilen operasyonda 20 litre el yapımı kaçak rakı, 30 litre etil alkol ve 2 adet alkol üretim kiti ele geçirildi. 1 kişi hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldı.

Sivas polisi, halk sağlığını tehdit eden ve kamu zararına yol açan kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Kaynak: İHA