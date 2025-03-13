Sivas’ta Jandarma Yaban Hayvanları İçin Doğaya Yem Bıraktı
Sivas’ta jandarma ekipleri, yoğun kar yağışı ve dondurucu soğukların etkili olduğu kırsal bölgelerde yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.
Sivas İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Altınyayla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ağır kış şartları nedeniyle yiyecek bulamayan yaban hayvanlarının aç kalmaması için harekete geçti. Özenle belirlenen kırsal alanlara yem bırakan ekipler, yaban hayatının korunmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü. Jandarmanın doğaya yem bırakma çalışmaları, bölge halkı tarafından büyük takdirle karşılandı. Yetkililer, kış boyunca yaban hayvanlarının beslenmesi için benzer çalışmaların devam edeceğini belirtti.
Kaynak: İHA