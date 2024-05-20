Sivas'ta ilginç olay: Boynuna halka sıkışan kirpi itfaiyeye sığındı

Sivas’ta yaşanan ilginç olayda, boynuna halka sıkışan kirpi itfaiyeye giderek yardım istedi. İtfaiye ekipleri kirpinin boynuna sıkışan halkayı keski yardımıyla keserek doğal yaşama bıraktı.

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Sivas'ta ilginç bir olay yaşandı. Bir kirpinin boynuna bilinmeyen bir nedenle plastik bir halka sıkıştı. Bu durumdan rahatsız olan kirpi, çareyi itfaiyeye gitmekte buldu. Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri, kirpinin boynuna sıkışmış halkayı keski yardımıyla keserek çıkardı.

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Rahat bir nefes alan kirpinin sağlık durumunun iyi olduğu belirlenirken, kirpi doğal yaşama bırakıldı.

Kaynak: İHA

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