Şırnak'ta feci kaza! Aynı aileden 4’ü çocuk 8 kişi yaralandı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4’ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Son Güncelleme:
Şırnak'ta feci kaza! Aynı aileden 4’ü çocuk 8 kişi yaralandı

Silopi-Şırnak kavşağında M.B. idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafik tabelasına çarptıktan sonra refüje çıktı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki A.B., R.B., M.B., B.E.B., H.B., A.B ve R.B., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Cizre Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Şırnak Trafik kazası
Son Güncelleme:
Star TV 3.sezon onayı vermişti! Yalı Çapkını ne zaman başlıyor belli oldu Star TV 3.sezon onayı vermişti! Yalı Çapkını ne zaman başlıyor belli oldu
Lunaparkta salıncağa binen çocuğun kemeri açıldı: O anlar kameralara saniye saniye yansıdı Lunaparkta salıncağa binen çocuğun kemeri açıldı: O anlar kameralara saniye saniye yansıdı
Muazzez İlmiye Çığ'ın yeğeni meğer Kanal D'nin en ünlü ekran yüzüymüş Muazzez İlmiye Çığ'ın yeğeni meğer Kanal D'nin en ünlü ekran yüzüymüş
Diyarbakır'daki işletme saldırısına karışanlar serbest bırakıldı Diyarbakır'daki işletme saldırısına karışanlar serbest bırakıldı
ÇOK OKUNANLAR
Ayşe Ateş'ten Özgür Özel'e övgü: 'Lafı hiç uzatmam 'insan' derim' 'Özgür Özel'i anlat derseniz lafı hiç uzatmam 'insan' derim'
Kızıl Goncalar'ın Sadi Hüdayi'sinden olay itiraf: Özcan Deniz ayrıntısı dikkat çekti Kızıl Goncalar'ın Sadi Hüdayi'sinden olay itiraf: Özcan Deniz ayrıntısı dikkat çekti
EURO 2024 | Hırvatlar son saniyede yıkıldı: İtalya, tur biletini kaptı EURO 2024 | Hırvatlar son saniyede yıkıldı
Salgın alarmı: Onlarca kişi hayatını kaybetti Salgın alarmı: Onlarca kişi hayatını kaybetti
Manisa'da 4,8 büyüklüğünde deprem Manisa'da korkutan deprem