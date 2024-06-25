Şırnak'ta feci kaza! Aynı aileden 4’ü çocuk 8 kişi yaralandı

Silopi-Şırnak kavşağında M.B. idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafik tabelasına çarptıktan sonra refüje çıktı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki A.B., R.B., M.B., B.E.B., H.B., A.B ve R.B., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Cizre Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA