Sinop'ta Uyuşturucuya Geçit Yok

Sinop'un Erfelek ilçesinde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 10 gram esrar yakalandı.

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Sinop'ta Uyuşturucuya Geçit Yok

Sinop İl Jandarma Komutanlığınca Uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcıları ile mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Erfelek ilçesinde bir şahsa ait minibüste ve ikametinde yapılan aramada 10 gram esrar maddesi, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Olay ile ilgili yakalanan 1 şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı.

Kaynak: İHA

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