Sinop'ta Okul Servisleri Didik Didik Arandı

Sinop'ta İl Jandarma Komutanlığı okul servis araçlarını denetledi.

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Sinop'ta Okul Servisleri Didik Didik Arandı

Sinop İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri, okul servis araçlarının karışabileceği trafik kazalarını önlemek ve öğrencilerin güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla kapsamlı bir trafik denetimi yaptı.
Yapılan denetimlerde, okul servis araçları ve sürücülerinin belgeleri titizlikle incelendi. Servis araçlarının teknik şartlara uygunluğu kontrol edilirken, sürücülerin trafik kurallarına uyup uymadığı da denetlendi. Özellikle çocukların güvenliği açısından büyük önem taşıyan emniyet kemeri kullanımı konusunda öğrenciler bilgilendirildi.

Kaynak: İHA

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