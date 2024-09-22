Sinop'ta Karaya Oturan Balıkçı Teknesi Halatla Kurtarıldı
Sinop'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle karaya oturan balıkçı teknesi kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, kentin Akliman mevkisi açıklarında avcılık yapan bir balıkçı teknesi, bölgedeki olumsuz hava koşulları sebebiyle karaya oturdu.
Gemi kaptanının yardım çağrısı üzerine bölgeye gelen diğer balıkçı teknelerince gemiyi kurtarma çalışması yapıldı.
Halat yardımıyla oturduğu yerden güveli şekilde kurtarılan tekne, Akliman balıkçı barınağına çekildi.
Kaynak: AA
Son Güncelleme: