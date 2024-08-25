Sinop'ta Hayat Felç! Apartmana Yıldırım Düştü, Denizde Hortum Çıktı

Sinop'ta etkili olan gök gürültülü yağış hayatı felç etti. Bir apartmana isabet eden yıldırım yangına neden oldu, denizde ise hortum oluştu.

Sinop'ta Hayat Felç! Apartmana Yıldırım Düştü, Denizde Hortum Çıktı

Sinop'ta sabah erken saatlerde başlayan gök gürültülü sağanak yağış, bazı bölgelerde etkili oldu.

Kent merkezi Ada Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın çatı katına yıldırım isabet ederek yangına neden oldu. Apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Sinop Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın söndürüldü. Yangın sonrası apartmanın çatısında hasar oluştu.

Kentte denizde oluşan hortum ise bazı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA

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