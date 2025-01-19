Sinop’ta Fırtınada Çatı Uçtu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün fırtına uyarısının ardından Karadeniz’de avlanan balıkçılar, güvenlik amacıyla Sinop Limanı’na dönerek teknelerini limanda beklemeye aldı. Bunun yanı sıra, uluslararası taşımacılık yapan bazı yük gemileri de kentin güneyindeki iç liman bölgesine demir attı.

Fırtına nedeniyle bir kapalı spor salonunun çatısının bir kısmı uçarken, motosiklet ve elektrikli bisikletlerin trafiğe çıkması yasaklandı. Kent genelinde yaşanan bu olumsuz hava koşulları, günlük yaşamı ve ulaşımı önemli ölçüde etkiledi.

Kaynak: İHA