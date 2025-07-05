Sinop’ta Asfalt Mesaisi Sürüyor

Sinop’ta kent genelinde sürdürülen asfalt çalışmaları kapsamında Zeytinlik Mahallesi’nde sathi kaplama işlemleri sürüyor.

Sinop’ta Asfalt Mesaisi Sürüyor
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Ekiplerin hem gündüz hem de gece geç saatlere kadar sahada görev yaptığını belirten yetkililer, su kanalizasyon ve park-bahçeler birimlerinin koordineli çalıştığını ifade etti. Bölgede daha önce alt yapıya yönelik çalışmaların tamamlandığını belirten yetkililer, kanalizasyon hatlarının ana kolektör sistemine bağlandığını ve böylece alt yapı sorunlarının giderildiğini vurguladı.
Asfaltlama süreciyle birlikte mahalledeki yolların tozdan ve çamurdan arındırılarak vatandaşlara daha konforlu bir ulaşım ortamı sunulması amaçlanıyor. Çalışmalar tamamlandığında Zeytinlik Mahallesi sakinlerinin daha rahat ve güvenli bir çevrede yaşaması hedefleniyor.

Kaynak: İHA

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