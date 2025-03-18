Silivri'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Silivri'de uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 4 kişi gözaltına alındı.

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Silivri'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

İstanbul Silivri'de polis ekiplerince 16 Mart'ta narkotik madde ticareti yaptığı belirlenen 4 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda O.S., A.Y., A.K. ve G.H.T. isimli şüpheliler yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda; 183 bin 275 TL, bin 590 Euro ve 500 Dolar, 1 kilo 61 gram uyuşturucu madde, 3 adet sigara sarma kağıdı, 3 adet alüminyum folyo rulo, 2 hassas terazi, 2 adet uyuşturucu öğütücüsü, 1 adet komando bıçağı ele geçirildi.

Şüphelilerden A.K. hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem başlatıldı. A.Y. ve G.H.T. sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, O.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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