Silivri'de 22 Yıl Kullanılmayan Cadde Hizmete Açıldı

Silivri Belediyesi, Selimpaşa Mahallesinde 22 yıldır atıl durumda caddenin asfaltlama çalışmalarını tamamlayarak yeniden hizmete açtı.

Silivri'de 22 Yıl Kullanılmayan Cadde Hizmete Açıldı

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Selimpaşa 201. Cadde’deki asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi. Asfalt serimi öncesinde zemine 804 ton plentmiks temel malzeme serimi gerçekleştirildi. 500 metre uzunluğundaki yola toplamda 970 ton asfalt dökümü yapıldı.


Çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Balcıoğlu, "Selimpaşa 201. Caddedeyiz, ana cadde olarak kullanılan ve yaklaşık 22 yıldır atıl durumda olan bu caddeye ekiplerimizle birlikte sıcak asfalt serimini gerçekleştirdik ve modern bir görünüme kavuşturduk. Bundan sonra, söz verdiğimiz gibi, Silivri’mizin her mahallesinde hiçbir şekilde ulaşılamayan yol bırakmayacağız, ulaşılmayan cadde bırakmayacağız” şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Konya'da Engelli Vatandaşa Yeni Motosiklet Hediye Edildi Konya'da Engelli Vatandaşa Yeni Motosiklet Hediye Edildi
Telefonunuzu Yataktayken Sakın Kullanmayın: Uzmanlar Net Uyardı! Tehlikeli Bakteri Tespit Edildi Telefonunuzu Yataktayken Sakın Kullanmayın: Uzmanlar Net Uyardı! Tehlikeli Bakteri Tespit Edildi
Bitlis'te Mezraya Yıldırım Düştü: 5 Kişi Yaralandı Bitlis'te Mezraya Yıldırım Düştü: 5 Kişi Yaralandı
Portakal Yerken Bir Kez Daha Düşünün! Portakal Yerken Bir Kez Daha Düşünün!