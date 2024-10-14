Silah Kaçakçılarına Operasyon

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde silah kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında 2 şüpheli ekipler tarafından gözaltına alındı.

Silah Kaçakçılarına Operasyon

Viranşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığı ile mücadele çerçevesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda 1 adet piyade tüfeği, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 995 adet mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyette götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

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