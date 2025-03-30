Siirt'te Ramazan Bayramı Kutlandı

Siirt Valiliği tarafından organize edilen ve her yıl geleneksel hale gelen bayramlaşma töreni, Ramazan Bayramında da yapıldı.

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Siirt'te Ramazan Bayramı Kutlandı

Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği tören, kent halkı ile il protokolünü bir araya getirdi. Bayram kutlama programı, Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla Siirt Valiliğinde yapıldı. Bayramlaşmaya vatandaşların yanı sıra kurum müdürleri, muhtarlar, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katılım sağladı.

Kaynak: İHA

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