Siirt'te Kadın Cinayeti! Eski Eşini Öldüren Katil Zanlısı Tutuklandı

Siirt’te eski eşini öldüren katil zanlısı polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Siirt'te Kadın Cinayeti! Eski Eşini Öldüren Katil Zanlısı Tutuklandı

Siirt'te İ.K, dün saat 22.00 sıralarında Ülkü Mahallesi 711. Sokak'ta oturan eski eşi Saliha K'nin evine gitti. İ.K, tartıştığı Saliha K'yi tülbentle boğdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Saliha K, kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan İ.K, Botan Vadisi Deliklitaş mevkisinde intihara teşebbüs etti. Yaralanan ve hastaneye kaldırılan İ.K, tedavisinin ardından gözaltına alındı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kaynak: AA

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