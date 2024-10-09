Siirt'te İki Araç Çarpışı, Yaralılar Var

Mehmet Ö'nün kullandığı 46 P 2055 plakalı otomobil, Kurtalan Caddesi'nde, Yusuf B. idaresindeki 33 AYK 271 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otomobillerdeki Zahide T, Alaaddin T. ve Fatma B. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA