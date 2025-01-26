Siirt'te Bir Ev Yangında Kullanılamaz Hale Geldi

Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede evi sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak yangın söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Ev sahibi Aydın Polat, yangın sırasında büyük bir panik yaşadıklarını belirterek, “Canımızı zor kurtardık, ama evimiz tamamen yandı. Çok üzgünüz” dedi. Yangının çıkış nedeni yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.

Kaynak: İHA